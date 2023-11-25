Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bölgesel Kalkınma ve Vizyon Projeleri ile Zonguldak Medya Temsilcilerine Tanıtıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), bölgesel kalkınma odaklı gelişim stratejisi ve vizyon projeleri ile elde ettiği başarıları, Zonguldak'tan gelen medya temsilcilerine aktardı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ziyarette, BARÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği önemli başarıları paylaştı.

Medya Temsilcileri İlk Kez Rektörlük Makamında: Ziyaretin başlangıcında, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve beraberindeki medya temsilcilerini rektörlük makamında ağırladı. Başkan Akbıyık, BARÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiklerini belirterek, üniversitenin genç yaşına rağmen ülke genelinde ses getiren çalışmalara imza attığını ifade etti.

BARÜ'nün Gençlikteki Başarıları Konuşuldu: Başkan Akbıyık, BARÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen ülke genelinde dikkat çeken çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Şehirle bütünleşik bir üniversite olarak hem Bartın'a hem de bölgemize değer katıyorsunuz" dedi.

Rektör Uzun'un Sunumu: Ziyaret, Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sunum ile devam etti. Prof. Dr. Orhan Uzun, 2017-2023 yılları arasında yapılan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal fayda noktasında gerçekleştirilen çalışmaları veriler üzerinden medya temsilcilerine aktardı. Sunumda, BARÜ'nün sürdürülebilirlik odaklı gelişim stratejisi, nitelikli eğitim, girişimcilik, proje tabanlı öğrenme modeli gibi konular ele alındı.

BARÜ'nün Bilim Temelli Kalkınma Anlayışı: Rektör Uzun, BARÜ'nün bilim ve teknoloji temelli bir kalkınma anlayışına katkı sunma amacıyla çalıştığını belirterek, "Elde ettiğimiz başarılar, bölgesel odaklı bir kalkınma stratejisiyle ülkemizin geleceğine katkı sağlıyor. Türkiye'nin öz potansiyelini kullanarak bilim temelli bir kalkınma anlayışına inanıyoruz" diye konuştu.

BARÜ'nün Uluslararası Başarıları: Rektör Uzun, BARÜ'nün ulusal ve uluslararası sıralamalardaki başarılarına da vurgu yaparak, dünya çapında tanınan derecelendirme kuruluşları tarafından elde edilen yüksek sıralamalardan bahsetti. Times Higher Education (THE) sıralamasında Türkiye genelinde 12'nci sıraya yerleştiklerini ve araştırma kalitesi kategorisinde dünya genelinde 563. sıraya ulaştıklarını paylaştı.

BARÜ'nün Geleceğe Yönelik Projeleri: Rektör Uzun, BARÜ'nün sadece geçmiş başarıları değil aynı zamanda geleceğe yönelik projeleriyle de ön plana çıktığını belirterek, Türkiye'nin bilim temelli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. BARÜ'nün öğrencilere sunduğu imkanlar, projeler ve sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleriyle ilgili detayları da paylaştı.

Medya Temsilcileri BARÜ Kampüsünde Gezdi: Program kapsamında medya temsilcileri, BARÜ'nün Kutlubey Yerleşkesi'nde kısa bir tanıtım gezisi gerçekleştirdi. Bu gezide, bölgenin en büyük kütüphanesi, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatını destekleyen çalışmalar, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi gibi önemli birimler görüldü.

BARÜ'nün Bölgesel Katkıları: Rektör Uzun, BARÜ'nün bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından desteklenen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Filyos Vadisi Projesi ve bölgedeki potansiyel sektörlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilir Gelişim ve Tercih Edilebilirlik: Rektör Uzun, BARÜ'nün sürdürülebilir gelişiminin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Başarılar göstergelere, göstergeler tercih edilebilirliğe yansıyor. BARÜ, Türkiye'nin 81 ilinden olduğu gibi 67 farklı ülkeden de öğrencilere ev sahipliği yapıyor" şeklinde konuştu.

Program, BARÜ'nün büyüme stratejisi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki hedeflerini içeren bir değerlendirme ile son buldu.