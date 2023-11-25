Bartın Üniversitesi'nde Düzenlenen 5. TESOL Türkiye Konferansı: Kapsayıcı Dil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretiminde Çeşitlilik

İngiliz Dili Öğretimi ve Mesleki Gelişim Derneği (TESOL) tarafından düzenlenen bu yılki toplantı, BARÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öncülüğünde BARÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

BARÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleşen 5. TESOL Türkiye Konferansı: Kapsayıcı Dil Eğitimi Odaklı Etkinlikler

Konferansın ana amacı, kapsayıcı dil eğitiminin önemine vurgu yapmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktı. Dil eğitiminde kapsayıcılığın nasıl sağlanabileceğine dair fikir ve tartışmalar, çeşitli örnek uygulamalarla zenginleştirildi. Etkinlik, dil öğretimi alanında uzmanlaşmış öğretim elemanlarını bir araya getirerek dil öğreniminde eşitlik ve çeşitliliğin nasıl artırılabileceği konusunu ele aldı.

Dil Eğitiminde Yenilik: Farklılıkları Benimseme ve Kapsayıcılığın Önemi

Toplantıya 7 ülkeden ve 14 ilden gelen 130 uzman eğitimci katıldı. Üç gün boyunca süren farklı oturumlar, yabancı dil eğitimi ve öğretimi süreçleri hakkında kapsamlı değerlendirmelere olanak tanıdı. Kapsayıcı dil eğitimi konusunda yapılan 35 farklı sunum, dil becerileri kazanımlarının Türkiye'deki her öğrenci için erişilebilir olmasına katkıda bulunmayı amaçladı.

BARÜ Konferans Salonunda 3 Gün Süren Değerli Oturumlar ve Değerlendirmeler

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, "Türkiye'nin tüm illerinden ve 72 farklı ülkeden öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelişen dünya dinamikleriyle birlikte kapsayıcı dil eğitiminin farkındayız ve tüm öğrencilerin dil öğrenme fırsatına erişebilmesini önceliyoruz. Bu programda hepimizin önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Uluslararası Katılım: 7 Ülkeden 130 Uzman Eğitimcinin Bir Araya Geldiği Etkinlik

Konferansa katılanlar arasında Ahmet Şerif İzgören, Gabriela Kleckova, Rachael Harris ve Senaca Ryan gibi isimler de ilgiyle takip edilen konferansa konuşmalarıyla katkıda bulundular.

Anahtar Konuşmacılar: Ahmet Şerif İzgören, Gabriela Kleckova, Rachael Harris ve Senaca Ryan'ın Katkıları

Bu etkinlik, kapsayıcı dil eğitimi konusundaki bilgi ve deneyimleri paylaşarak, dil öğrenimine daha geniş bir erişim sağlamayı amaçlayan önemli bir platform olarak öne çıktı.