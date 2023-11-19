Bartın'da fırtına: dalga boyları 5 metreyi aştı

Amasra ilçesinde limanlara çekilen gemi ve tekneler, fırtına nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sahil kenarlarında dalga boyu ise 5 metreyi aşıyor, denizde büyük çalkantılar oluşuyor.

Fırtınanın etkisi altında Amasra'da yaşanan bu zorlu durum, Kaymakam Kadir Perçi öncülüğünde kurulan bir koordinasyon kurulu tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için gelişmeler titizlikle izleniyor.

Fırtına uyarıları ile başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve özellikle Amasra ilçesi için fırtına uyarıları yapmıştı. Bu uyarılar sonrasında şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Denizciler ve sahil kesiminde yaşayanlar, dalga boyunun artmasıyla endişeli anlar yaşıyor.

Gemi ve tekneler zor anlar yaşıyor

Fırtına nedeniyle limanlara çekilen gemi ve tekneler, rüzgarın şiddeti karşısında zor anlar yaşıyor. Denizdeki dalga boyu 5 metreyi aşarak deniz trafiğini tehlikeli hale getiriyor. Gemi sahipleri ve denizciler, gemilerini ve ekipmanlarını korumak için büyük çaba sarf ediyor.

Kaymakam Kadir Perçi'nin öncülüğünde koordinasyon kurulu

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Kaymakam Kadir Perçi liderliğinde bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu kurul, fırtınanın etkilerini yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Amasra ve çevresinde yaşayan vatandaşların güvende olması için sürekli olarak bilgi akışı sağlanıyor.