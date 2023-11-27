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Bartın'da Kadın gazetecilere saldırdı

Bartın'da Kadın gazetecilere saldırdı

Bartın'da fırtına alarmına ve Polis uyarılarına aldırmayan kadın, dev dalgaları görüntülemeye çalışırken gazetecilere saldırdı ve hakaret etti.

Güvenlik uyarılarına rağmen tehlikeli girişim

Amasra Emniyet Müdürü Sevgül Hayal'in bizzat denetlediği güvenlik tedbirleri arasında, tehlikeli bölgeye giriş yapılmasının engellenmesi vardı. Fakat, polisin tüm uyarılarına kulak asmayan kadın, dev dalgaların fotoğrafını çekmek için tehlikeli bölgeye girdi.

Gazetecilere saldırı ve hakaret

Olay yerinde bulunan gazeteciler, kadının bu tehlikeli girişimini görüntülemeye başladılar. Bu duruma sinirlenen kadın, kamuya açık alanda izinsiz çekim yapılamayacağını iddia ederek gazetecilerin üzerine yürüdü. Telefonlarına el koymak isteyen ve çekilen görüntülerin silinmesini talep eden kadın, ayrıca gazetecilere hakaret etti.

Polis müdahalesi ve şikayet süreci

Durumun ardından polis müdahalede bulundu. Kadın, polise de şikayetini iletti ve işlem yapılmasını istedi. Ancak, gazetecilerin de karşı şikayetçi olmaları üzerine, kadın ifade vermek üzere polis merkezine davet edildi. Antalya'dan geldiği öğrenilen ve ismi belirlenemeyen kadın, karakola gitmek yerine olay yerinden ayrıldı.

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