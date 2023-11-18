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Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerin Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerin Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana gelen trafik kazasında, B.D. (25) idaresindeki 74 BY084 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Ş. (38) yönetimindeki 41 DY 610 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan yolculardan M.G. (42), R.G (39), N.C. (51) yaralanırken, 77 yaşındaki Fatma Güngör ise hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın ve Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri, olay yerinde gerekli incelemelerde bulundu. Kazanın neden meydana geldiği ve diğer ayrıntılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor.

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