Bartın'da Nadir Bir Keşif: 2 Milyon TL Değerindeki Sibirya Mersin Balığı

Bu olağanüstü buluş karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavuzyiğit, nesli tükenme tehdidi altında olan bu değerli balığı denize geri bırakma kararı aldı. Bu hareketiyle, sürdürülebilir avlanmanın ve ekolojik sorumluluğun önemli bir örneğini sergiledi. Balıkçı, "Neslinin tükenmekte olduğunu bildiğim için çok kısa bir süre misafir ettim ve hemen denize geri bıraktım" diyerek, doğa koruma bilincini vurguladı.

Karadeniz'in zengin biyoçeşitliliği ve koruma çabaları

Yavuzyiğit'in bu davranışı, Karadeniz'in zengin biyoçeşitliliğini koruma adına atılan adımların bir parçası olarak önem taşıyor. O, "Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız" sözleriyle, sürdürülebilir avcılığın gerekliliğine dikkat çekti.

Yerel balıkçının ikinci kez rastladığı nadir tür

İlginç bir detay olarak, Yavuzyiğit bu sezon ikinci kez aynı türde bir balığa rastladığını belirtti. Bu, bölgede bu türün varlığının daha fazla araştırılması gerektiğinin bir işareti olabilir. Yavuzyiğit ve ekibi, Sibirya Mersin balığını denize bıraktıktan sonra bölgedeki mezgit avına devam etti.