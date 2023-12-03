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Bartın'da yangın alarmı: köylüler işçileri kurtarmak için seferber oldu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü Eseler Mahallesi'nde yaşanan bir yangın, yerel halkı harekete geçirdi. Enerji nakil hatlarını yenileyen bir taşeron firmanın işçileri için konaklama amacıyla kullanılan atıl bir okul binasında yangın çıktı.

Köylülerin cesur müdahalesi

Yangın, köyün sakinlerini hızla harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle birlikte, köylüler de yangına bahçe hortumlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İşçilerin binada mahsur kaldığı endişesiyle, köy sakinleri ellerine aldıkları balyozlarla kapı ve pencereleri kırmak zorunda kaldı. Bu cesur girişim, işçilerin aslında binada olmadığını ortaya çıkardı.

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İtfaiyenin başarılı müdahalesi ve zararın boyutu

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın, eski okul binasına büyük hasar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması, büyük bir rahatlama yarattı.

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İşçilerin ihmali mi?

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, işçilerin evden çıkarken sobayı söndürmeden ayrıldıkları iddiaları gündeme geldi. Eğer bu iddialar doğruysa, bu ihmalkar davranışın yangına neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

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Topluluk dayanışmasının önemi

Bu olay, topluluk dayanışmasının ve köy sakinlerinin cesaretinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın sırasında gösterilen hızlı müdahale ve yardımlaşma ruhu, olası bir faciayı önledi.

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