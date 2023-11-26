Bartın’ın gözde ilçesi Amasra’da fırtına alarmı

Bartın Amasra, son dönemlerde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle zor günler geçiriyor. Amasra şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan taksi durağı ile bir kafe arasındaki dev ağaç, fırtınanın etkisiyle sallanarak tehlike yaratıyor.

Bölge esnafı ve vatandaşlar tedirgin

Bölge esnafı ve vatandaşlar, Amasra'da yaşanan doğal afetin boyutlarına dikkat çekiyor. Fırtına sebebiyle sallanan dev ağaçlar, bölge halkı arasında endişe ve tedirginlik yaratıyor. Özellikle şiddetli rüzgarların etkisiyle sallanan ve dalları kopma tehlikesi bulunan bu dev ağaç, hem yaya hem de araç trafiği için ciddi bir risk unsuru haline gelmiş durumda.

Belediye ve yetkililerden uyarılar

Bartın Belediyesi ve ilgili ekipler, bölgede yaşayan vatandaşları sürekli anonslar yaparak tehlikenin farkında olmaları ve mümkünse dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Acil durum ekipleri, fırtınanın yol açabileceği olası hasarları önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için teyakkuzda.

Güvenlik önlemleri ve tedbirler alınıyor

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve tehlike arz eden ağaçların güvenli bir şekilde budanması veya kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vatandaşların ve esnafların güvenliği için gereken tüm tedbirler alınmış durumda.

Bu doğal afet, Bartın ve Amasra'nın doğal güzelliklerine rağmen karşılaşabileceği zorlukları ve alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getiriyor. Şiddetli fırtınalar, iklim değişikliğinin etkilerini hissettirmeye devam ederken, yerel yönetimlerin ve vatandaşların bu tür durumlara karşı daha hazırlıklı olmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.