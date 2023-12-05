Batı Karadeniz Bölgesi için 4 – 10 Aralık haftası hava durumu tahminleri
Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Gerede hava durumu bu hafta nasıl olacak? Hangi ilde yağış, hangi ilde kar var. İşte il il ayrıntılı gün gün hava tahminleri.
5 Aralık Salı
Düzce: Sabah bulutlu, öğleden sonra güneşli. En yüksek 14°C, en düşük 8°C.
Zonguldak: Sabah bulutlu, öğleden sonra güneşli. En yüksek 14°C, en düşük 6°C.
Bartın: Genel olarak açık. En yüksek 15°C, en düşük 7°C.
Bolu: Sabah sağanak yağmur. En yüksek 15°C, en düşük 5°C.
Gerede: Parçalı bulutlu. En yüksek 10°C, en düşük 4°C.
Karabük: Parçalı bulutlu. En yüksek 14°C, en düşük 6°C.
6 Aralık Çarşamba
Düzce: Çok bulutlu. En yüksek 15°C, en düşük 8°C.
Zonguldak: Parçalı bulutlu. En yüksek 13°C, en düşük 7°C.
Bartın: Parçalı bulutlu. En yüksek 15°C, en düşük 8°C.
Bolu: Parçalı bulutlu. En yüksek 14°C, en düşük 4°C.
Gerede: Öğleden sonra sağanak yağmur. En yüksek 9°C, en düşük 3°C.
Karabük: Parçalı bulutlu. En yüksek 13°C, en düşük 5°C.
7 Aralık Perşembe
Düzce: Öğleden sonra hafif yağmur. En yüksek 16°C, en düşük 8°C.
Zonguldak: Sağanak yağışlar. En yüksek 15°C, en düşük 8°C.
Bartın: Sağanak yağışlar. En yüksek 16°C, en düşük 8°C.
Bolu: Bulutlu. En yüksek 11°C, en düşük 6°C.
Gerede: Bulutlu. En yüksek 8°C, en düşük 3°C.
Karabük: Öğleden sonra sağanak yağmur. En yüksek 14°C, en düşük 6°C.
8 Aralık Cuma
Düzce: Hafif yağmur. En yüksek 13°C, en düşük 9°C.
Zonguldak: Hafif yağmur. En yüksek 13°C, en düşük 8°C.
Bartın: Hafif yağmur. En yüksek 14°C, en düşük 9°C.
Bolu: Hafif yağmur. En yüksek 11°C, en düşük 4°C.
Gerede: Hafif yağmur. En yüksek 8°C, en düşük 2°C.
Karabük: Hafif yağmur. En yüksek 12°C, en düşük 6°C.
9 Aralık Cumartesi
Düzce: Hafif yağmur. En yüksek 10°C, en düşük 7°C.
Zonguldak: Hafif yağmur. En yüksek 10°C, en düşük 9°C.
Bartın: Yağmur. En yüksek 11°C, en düşük 8°C.
Bolu: Hafif yağmur. En yüksek 7°C, en düşük 4°C.
Gerede: Karla karışık yağmurlu. En yüksek 5°C, en düşük 2°C.
Karabük: Hafif yağmur. En yüksek 10°C, en düşük 5°C.
10 Aralık Pazar
Düzce: Sağanak yağışlar. En yüksek 11°C, en düşük 6°C.
Zonguldak: Sağanak yağışlar. En yüksek 11°C, en düşük 7°C.
Bartın: Sağanak yağışlar. En yüksek 12°C, en düşük 7°C.
Bolu: Sağanak yağışlar. En yüksek 9°C, en düşük 3°C.
Gerede: Sabah saatlerinde yağmur ve kar yağışı. En yüksek 5°C, en düşük 1°C.
Karabük: Sağanak yağışlar. En yüksek 10°C, en düşük 5°C.
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