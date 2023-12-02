Batı Karadeniz doğal mantar cenneti: Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kastamonu ve Bartın

Batı Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin mantar çeşitliliği açısından en zengin bölgelerinden biridir. Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kastamonu ve Bartın illeri, mantar avcıları için adeta bir cennet. Bu bölgede bulunan bazı popüler mantar türleri neler?

Söbelen Mantarı: Ekim ve Kasım Lezzeti

Söbelen Mantarı, Ekim ve Kasım aylarında, hava sıfır dereceye yaklaştığında orman yollarının kenarlarında görülür. 10-15 cm uzunluğunda, süt beyazı renkli ve pürüzlü yapısıyla dikkat çeker. Tereyağında kavrulduğunda eşsiz bir lezzet sunar. Bu nadir bulunan mantar türü, köylüler tarafından kilosu 350-400 lira arasında satılır.

Kanlıca Mantarı: Doğanın Portakalı

Kanlıca Mantarı, portakal kabuğu rengiyle dikkat çeker. 5-10 cm boy ve çapta şapkaları olan bu mantar, doğada en sık rastlanan türlerdendir. Kara Kanlıca, Çayır Kanlıcası ve Al Kanlıca olmak üzere üç farklı türü bulunur. Çam ve köknar ağaçlarının altında yetişir ve yemek olarak tüketilmesi önerilir. Kilosu 250 lira civarındadır.

İçikızıl Mantarı: Bolu'nun Doğal Kültür Mirası

İçikızıl Mantarı, Bolu'da yetişen kültür mantarının doğal versiyonudur. Beyaz şapkalı kültür mantarına benzer tadı ve görüntüsü ile dikkat çeker. Ormanlara yakın çayırlık alanlarda yetişir ve zengin vitamin ve mineral içeriğiyle bilinir. Mangalda ızgara yapılarak tüketilmesi önerilir. Kilosu 200-300 lira arasında değişir.

Ağaç Mantarı: Doğanın İstiridyesi

Ağaç Mantarı, marketlerde satılan istiridye mantarının doğal halidir. Kesilmiş veya devrilmiş köknar ve çam ağaçları üzerinde yetişir. Toprakta yetişmez. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sıkça görülür. Yüksek kalori ve vitamin içeriğiyle dikkat çeker. Mısır ununa bulanıp kızartılarak tüketilir. Kilosu 150 lira civarındadır.

Kayışkıran Mantarı: Yedigöller'in Aromatik Hazinesi

Yedigöller, Aladağlar ve Abant gibi ormanlık alanlarda bulunan Kayışkıran Mantarı, keskin aromasıyla tanınır. 5-20 cm şapka çapına sahip bu mantar, kirli beyaz renktedir. Soğan ve biber ile soteleyerek tüketilmesi önerilir. Kilosu 150-200 lira arasındadır.

Tellice Mantarı: Sonbaharın Arsız Lezzeti

Sonbaharda yağmurların ardından ortaya çıkan Tellice Mantarı, yerden yukarıya doğru büyür. Kirli sarı rengi ve alışılmadık formu ile sadece bilenler tarafından fark edilir. Börek yapımında kullanılır ve kahvaltıların vazgeçilmezi olabilir.

Dedebörk Mantarı: Nemli Toprakların Gizemi

10-25 cm boyunda ve 20 cm şapka büyüklüğüne sahip Dedebörk Mantarı, ormanlık alanlarda nemli toprak ve gazellerin arasında yetişir. Sapı ayıklanıp temizlendikten sonra sotelik olarak kavrulabilir. Kilosu 200-300 lira arasındadır.

Önemli Uyarı: Mantar Toplarken Dikkat!

Mantar toplama konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilseniz, doğal mantarları toplamaktan kaçının. Doğadaki en zehirli bitkilerin büyük bir kısmı mantarlardır. Zehirli mantarlar anında ölüme veya ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu rehber, Batı Karadeniz bölgesinde mantar avcılığı yapacaklar için temel bilgiler sunmaktadır. Her zaman yerel uzmanlardan yardım alın ve bilinmeyen mantar türlerinden uzak durun.