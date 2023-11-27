Batı Karadeniz illeri Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Sinop , Bartın fırtınaya teslim oldu

Bir günlük fırtınanın bölgemize maliyeti oldukça yüksek oldu. Karadeniz’e kıyısı olan yerleşim yerleri dalgalara esir olurken, iç bölgelerdeki yerleşim yerlerinde deyim yerindeyse mahşer günü yaşandı.

Dalgalar mendirekleri aştı

Zonguldak’ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle limanda dalgalar mendirekleri aştı. Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak için turuncu alarm vermişti. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kuvvetli yağış kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına aldı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle limanda dalgalar mendirekleri aştı. Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi kadar buldu. Dalgaları mendirekleri aştığı gören vatandaşlar ise hayrete düştü.

Kastamonu'da fırtına seraları vurdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle seralarda hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'da beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle seralarda maddi hasar meydana geldi. İl merkezinde de etkisini ara ara gösteren fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttırması tahmin ediliyor.

Bolu bildiğiniz gibi

Bolu'da birçok bölgede su baskınları meydana geldi. Bolu Dağı'nda aşırı kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ormanlık alanlarda çok sayıda ağacın devrildiği ve ekonomik hasar oluşturduğu gözlemlendi. Bazı köy yollarında devrilen ağaçlar yolları ulaşıma kapatırken, ilin yüksek kesimlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Fırtına nedeniyle çok sayıda köyün elektrikleri kesildi. Fırtına sebebiyle il genelinde yaşanan trafik kazaları ise yolları resmen çarpışan oto pistine çevirdi. Bir günde il genelinde 73 trafik kazası yaşandı.

Amasra’da dalga boyu 8 metre aştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 8 metreyi aşan dalgalar oluştu gemi ve tekneler limana sığındı. Amasra'da saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu kayalara çarpması ile 8 metreyi aştı. Ekipler Amasra limanında ve küçük limanda güvenlik önlemleri alırken zor anlar yaşadı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile meraklı vatandaşlar görüntü almak ister iken gazetecilerin dikkati sayesinde dalgalardan kurtarıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erfelek’te fırtına ambarı devirdi:1 kişi ölü

Sinop’un Erfelek ilçesindeki Meydan köyünde aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi. Ambarın altında bulunan Nefize Keserci yaşamını yitirdi. Nefize Keserci (77) evinin bahçesinde bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenmek için evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçti. Bu sırada çıkan aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi. Yaşlı kadın, tahıl ambarının altında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olay ilgili inceleme başlatırken, savcı olay yerinde inceleme yaptı.