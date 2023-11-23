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Batı Karadeniz yollarında ayı istilaları!

Batı Karadeniz yollarında ayı istilaları!

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, ayıların şehir merkezlerine inerek yaşamın bir parçası haline gelmesi, son dönemlerde dikkat çekici olaylara sahne oldu. Sinop, Bolu ve Karabük, bu durumun en net gözlemlendiği şehirler olarak öne çıkıyor.

Sinop’ta yavru ayı hayatını kaybetti

Sinop'un Lala köyü yakınlarında yaşanan trajik bir olayda, bir yavru ayı, kimliği belirsiz bir sürücünün aracı altında can verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek durumu inceledi. Yapılan incelemeler, ayının araç çarpması sonucu öldüğünü ortaya koydu.

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Bolu'da otomobilin kurbanı boz ayı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan benzer bir olay, bir bozayının ve araçtaki bir yolcunun yaralanmasıyla sonuçlandı. Mudurnu-Taşkesti yolunda meydana gelen kazada, bir bozayı, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Kazada yaralanan yolcu E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'te ayının arabadan kaçışı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ise daha farklı bir senaryo yaşandı. Ovacuma Köyü yolunda bir aracın önüne çıkan ayı, araçtan korkarak kaçmaya başladı. Bu kovalamaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ayı, bir süre aracın önünde koşarak ormana doğru ilerledi ve sonunda gözden kayboldu.

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Alınması gereken dersler

Bu üç olay, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlarla vahşi yaşam arasındaki hassas dengeleri gözler önüne seriyor. Bölge halkı ve yetkililer, bu konuda daha fazla farkındalık yaratmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Ayıların şehirlere inmesinin önlenmesi ve onların doğal yaşam alanlarının korunması, hem insanların hem de vahşi yaşamın güvenliği için hayati önem taşımaktadır.

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