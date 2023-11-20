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Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Ağaçlar yolları kapattı, araçlar mahsur kaldı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, Bolu'da hayatı olumsuz etkiledi. Bolu ve çevresinde devrilen ağaçlar, yolları kapatarak ulaşımı aksattı.

Özellikle ilçe ve tabiat parklarına giden yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kıbrıscık – Bolu Yolu Fırtınaya Teslim

Kıbrıscık ile Bolu arasındaki yol, fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bolu'ya 30 kilometre mesafede meydana gelen bu olay, yolda seyahat eden onlarca aracın mahsur kalmasına neden oldu. Sürücülerin kendi çabalarıyla yolu açmaları sonucu ulaşım normale döndü.

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Bolu'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Bolu'da etkili olan kar yağışı, Abant Gölü Tabiat Parkı'na ulaşımı zorlaştırdı. Eksi 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı gözlendi.

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Düzce'de Fırtına Ağaçları Devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen Düzce'de etkili olan fırtına, birçok noktada ağaçların devrilmesine yol açtı. Vatandaşlar, çatı altı ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Devrilen ağaçlar, trafik akışını tek şeride düşürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafik normale döndü.

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Zonguldak'ta Fırtına Nedeniyle Yaralanma

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar, bir kadının yaralanmasına neden oldu. Milli Egemenlik Caddesi'nde yürüyen Kübra Ö.'nün başına ağaç dalı düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kastamonu'da Ağaç Devrilmesi: Köy Yolu Kapandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, aşırı yağışlar sonucu yumuşayan toprakta bir ağacın devrilmesiyle Bezirgan köyü yolunda ulaşım durdu. Vatandaşların müdahalesiyle yoldaki ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

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