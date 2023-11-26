Batı Karadeniz'de fırtına alarmı: başkent EDAŞ sahada

Batı Karadeniz bölgesi, Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ile mücadele ediyor. Bu doğal afet, elektrik kesintilerine yol açarken, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) bölge halkının yanında yer alıyor.

Şirket, bin 155 saha çalışanı ve 512 araçlık dev bir filo ile arızaları gidermek için hızla harekete geçti.

Stratejik hazırlık ve hızlı müdahale

Meteorolojik tahminlerin işaret ettiği yeni fırtına öncesinde, Başkent EDAŞ tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Cumartesi gecesi başlayan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli fırtına karşısında, şirketin afet ekibi, stratejik noktalarda hızlıca onarım çalışmalarına başladı. İlk hasar tespitleri, özellikle Kastamonu'daki şebekenin büyük oranda etkilendiğini gösterdi.

Kastamonu en çok etkilenen bölge

Fırtınanın yarattığı hasarın yüzde 68'i Kastamonu'da meydana gelirken, Zonguldak'ta da yüzde 10'luk bir etkilenme söz konusu oldu. Karabük ve Bartın'daki arızalar da hızla giderilmeye çalışılıyor.

Koordinasyon ve iş birliği ile güçlü mücadele

Başkent EDAŞ, kış öncesi yaptığı yatırımlar ve tecrübeli yönetimi sayesinde, Zonguldak'ta geçen hafta yaşanan kesintileri kısa sürede gidermişti. Şirket, bu hafta sonu da müşterilerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yoğun bir çaba içinde. Kamu kurumları ve çeşitli paydaşlarla iş birliği içinde çalışan Başkent EDAŞ, valilikler, belediyeler, hastaneler, emniyet birimleri ve barajlar gibi kritik noktaların enerji ihtiyacını karşılamak için özel bir çaba gösteriyor. Ayrıca, AFAD, İtfaiye, Karayolları ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da sıkı iş birliği içinde.