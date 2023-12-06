Batı Karadeniz’de hareketlilik, Sinop ve Düzce'de uyuşturucu operasyonları: şüpheliler tutuklandı

Sinop ve Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonları: Gerze'de ev araması, Düzce'de tarihi eser kaçakçıları ve zehir tacirleri tutuklandı. batı Karadenizde son zamanlarda sıkça artan bu suçlar güvenlik ve tedbirleri beraberinde getirdi

Gerze'de şüpheli evde uyuşturucu baskını

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir şahsın evinde gerçekleştirdikleri aramada çarpıcı bir bulguya ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada 10.66 gram esrar, 10.62 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirdi. Bu önemli operasyon sonrasında şüpheli hakkında yasal işlemlere hızla başlandı.

Jandarma'dan çok yönlü uygulama: tarihi eser kaçakçıları ve uyuşturucu satıcıları yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında kapsamlı bir uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 24 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 30 gram skunk, 4 gram kokain, 1 adet tabanca ve 9 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Uygulamalar, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma ile kültür ve tabiat varlıklarına zarar verme suçlarından 11 şüphelinin adli tahkikatını beraberinde getirdi. Ayrıca, yakalanan 1 yasadışı göçmenin sınır dışı işlemlerine başlandı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti: 2 zehir taciri tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti ile mücadele eden narkotik polisi, önemli bir başarıya imza attı. Yapılan bir operasyonda M.S. ve T.D. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmaktan, D.U. ise uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi bulunurken, M.S. ve T.D. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Etkili mücadele ve önleyici tedbirler

Bu operasyonlar, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini gözler önüne seriyor. Özellikle yerel polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları, uyuşturucu ticaretine ve tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe vuruyor. Bu başarılı operasyonlar, toplumun her kesimine uyuşturucu maddelerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve gençleri bu tür maddelerden uzak tutmayı amaçlıyor.