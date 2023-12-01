Batı Karadeniz'de uyuşturucuya savaş açıldı: güvenlik güçlerinden büyük darbe

Batı Karadeniz'de uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı: Zonguldak, Düzce ve Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.



Zonguldak'tan Düzce'ye uzanan geniş kapsamlı operasyonlar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Kdz. Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ve Devrek ilçeleri başta olmak üzere, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İstihbarat birimlerinin detaylı çalışmaları sonucunda, 21 şüpheli belirlendi. Bu operasyonlarda 605 gram esrar, 216 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 8 gram bonzai, 129 adet sentetik hap, çeşitli silahlar ve uyuşturucu ile ilgili diğer materyaller ele geçirildi. 4 kişinin tutuklandığı bu operasyon, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Düzce: Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu kaçakçılığına geçit yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirdiği operasyonla dikkat çekti. İstanbul plakalı bir araç durdurularak arandı ve 188 gram metamfetamin ele geçirildi. Suç kaydı bulunan şüpheli H.Ç., hızlı bir şekilde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonlar

Kastamonu, Ankara ve Çorum illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, 18 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına yol açtı. Bu büyük operasyonda, 25,06 gram metamfetamin, 918 adet extacy, 459 adet uyuşturucu hap ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Düzce'de şok uygulamalar: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce'de yapılan şok uygulamalar, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesine önemli katkı sağladı. Bir haftalık süreçte 15 tabanca, 4 av tüfeği, sentetik kannabinoid, esrar ve metamfetamin gibi çeşitli uyuşturucular bulunurken, aranan 27 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Batı Karadeniz'de uyuşturucuyla mücadelede kararlılık

Son bir haftada Batı Karadeniz bölgesinde artan uyuşturucu olayları, emniyet güçlerinin kararlı mücadelesiyle bastırıldı. Bölgedeki uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına karşı alınan tedbirler ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, bu alandaki mücadeledeki kararlılığı gözler önüne seriyor.