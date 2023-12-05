Batı Karadeniz'de uyuşturucuyla mücadelede büyük adımlar: Kastamonu ve Karabük'te operasyonlar

Batı Karadeniz bölgesinde son zamanda artan uyuşturucu operasyonları dikkat çekti. Kastamonu ve Karabük'te uyuşturucuyla mücadelede büyük adımlar atıldı. Cide, Yenice ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu ticaretine darbe

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, emniyet güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda büyük bir başarı elde edildi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip ve planlamalar sonucu Ü.Ö. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Bu operasyonda, 0.34 gram metamfetamin, 1.9 gram kenevir tohumu, 18.65 gram marihuana ve ilgili diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Jandarma ekiplerinden Kastamonu merkezde başarılı operasyon

Kastamonu il merkezinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir başka operasyonda, durdurulan bir araçta 195 gram metamfetamin bulundu. A.Ç. isimli şüpheli, olayla ilgili olarak gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme konusundaki çabaları, bu başarılı operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi.

Karabük'te uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Yenice ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.K, B.İ, S.Ö. ve S.T. isimli şüphelilerin kente uyuşturucu getirecekleri yönünde aldıkları istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Yapılan aramada 4 bin 518 kapsül uyuşturucu hap, 5 gram esrar ve ilgili ekipmanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Devrek ilçesinde bir araçta ve araç içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 10 gram kubar esrar ve 5 gram kokain ele geçirdi. 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

