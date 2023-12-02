Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Olağan Genel Kurul Toplantısında Konuştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan idari ve mali genel kurul toplantısında genel kurul üyelerine seslendi. Çebi, “Ben 6 yaşında ilkokula önlüğümün altında Beşiktaş formasıyla gittim. Ben o günden beri Beşiktaş’a aşığım, aşık” dedi.

Çebi'nin Beşiktaş Sevgisi ve Göreve Gelişi

Başkan Çebi konuşmasına, Beşiktaşlı olduğunu vurgulayarak başladı ve çocukluk anısını paylaştı. 6.5 yıl ikinci başkanlık, 4.5 yıl başkanlık dönemi geçirdiğini hatırlatarak, genel kurula teşekkür etti. Göreve geldiklerinde banka yapılandırması nedeniyle Beşiktaş’ın tüm gelirlerinin bankalara temlikli olduğunu belirten Çebi, zor bir dönemde kulübü ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mali Başarı ve Borç Azaltma Çabaları

Çebi, göreve geldiklerindeki zor durumları anlatarak, UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı erteleyerek kulübünün mali yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirtti. Pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen kulübün borcunu tasarruf politikalarıyla 600-700 milyon TL azalttıklarını dile getirdi.

Transferler ve Başarılar

Başkan, pandemi döneminde elde ettikleri şampiyonluk ve kazandıkları kupaların önemine vurgu yaparak, taraftarın bu başarıdaki etkisini vurguladı. Transfer politikalarına da değinen Çebi, yapılan transferlerin teknik direktörün isteği doğrultusunda gerçekleştiğini ve bu oyunculara değer verilmesi gerektiğini savundu.

Yönetimdeki Şeffaflık ve Sorumluluk

Başkan Çebi, görev süresi boyunca gösterdiği şeffaflıkla bilinen bir yönetici olduğunu ifade ederek, Beşiktaş'ın mali durumunu açıkladı. Ayrıca, Fikret Orman dönemini yasal bir sorumluluk çerçevesinde incelediklerini ve gelecek yönetimlere bu konuda tavsiyelerde bulundu.

Genel Kurul Üyelerinden Yeni Yönetime Destek Çağrısı

Son olarak, genel kurul üyelerinden gelecek yönetimi sahiplenmelerini ve birlik beraberlik içinde olmalarını isteyen Çebi, Beşiktaş'ın üzerindeki baskıların önemli olduğunu belirtti. Bu çerçevede, gelecek dönemdeki başkan adaylarına önceden destek verilmesi çağrısında bulundu.

Alt Başlık: Beşiktaş'ın Genç Yetenekleri ve Alt Yapı Katkısı

Başkan Çebi'nin konuşmasında vurguladığı bir diğer önemli konu ise kulübün alt yapısından çıkardığı genç futbolcuların, Beşiktaş'a olan katkısı oldu. Alt yapıdan çıkardıkları oyuncuların bonservis gelirleriyle kulübü güçlendirdiklerini ve bu genç yeteneklere değer verdiklerini belirtti.

Bu güçlü ve içten konuşmanın ardından Beşiktaş genel kurulu, gelecek dönem için yeni yönetimi belirlemek üzere devam etti.