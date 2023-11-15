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  3. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kayınpederi Özdemir Yazıcı Hayatını Kaybetti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kayınpederi Özdemir Yazıcı Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kayınpederi Özdemir Yazıcı Hayatını Kaybetti

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi olan Özdemir Yazıcı, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yazıcı, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Özdemir Yazıcı'nın cenaze töreni, yarın ikindi namazına müteakiben Şirinevler Camii'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından merhumun cenaze namazı kılınacak ve Yazıcı ailesinin Öğlebeli Aile Mezarlığı'ndaki mezarlığında toprağa verilecek.

Yazıcı'nın vefatı, iş dünyası ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Saygın bir iş adamı olarak tanınan Yazıcı, hayatı boyunca birçok başarılı işe imza atmış ve toplumda saygın bir yer edinmişti. Ailesi ve yakınları, Yazıcı'nın kaybıyla büyük bir acı yaşarken, cenaze törenine iş, spor ve siyaset dünyasından birçok önemli ismin katılması bekleniyor. Özdemir Yazıcı'nın hayatı, başarıları ve mütevazı kişiliği ile hatırlanacak.

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