Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kayınpederi Özdemir Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze törenine yüksek profilli katılım

Yazıcı’nın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili gibi önemli siyasi ve iş dünyası figürleri katıldı. Ayrıca, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve yerel yöneticiler de törende hazır bulundu.

Süleyman Soylu’dan başsağlığı mesajı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, Yazıcı ailesine derin başsağlığı dileklerini iletti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yazıcı’nın naaşı, Öğlebeli Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören, Yazıcı’nın hayatına ve karakterine dair anıların paylaşılmasıyla son buldu.

Özdemir Yazıcı kimdir?

88 yaşında aramızdan ayrılan Özdemir Yazıcı, Türk iş dünyasında saygın bir yere sahip olan bir iş adamıydı. Hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Yazıcı, özellikle Karabük ve çevresindeki toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkılarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda, Ahmet Nur Çebi’nin kayınpederi olarak da bilinen Yazıcı, Beşiktaş futbol camiasında da sevilen bir isimdi.

Toplumun her kesiminden taziye mesajları

Özdemir Yazıcı’nın vefatı, toplumun her kesiminden taziye mesajlarıyla karşılandı. İş, siyaset, spor ve sivil toplum dünyasından pek çok önemli isim, Yazıcı ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Özdemir Yazıcı’nın ardında bıraktığı miras, Türk iş dünyası ve sosyal hayatında uzun süre hatırlanacak.