Beypazarı'nda Havuç Hasadı Zamanı: Tarlalar Canlandı

Türkiye'nin havuç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Beypazarı, kışlık havuç hasadının startını verdi. Yaklaşık 50 bin nüfuslu bu ilçe, Türkiye'nin havuç üretiminin yaklaşık %40'ını sağlıyor.

Rakımı yüksek bölgeleri de içeren Beypazarı'nda, hasat zamanları coğrafi konuma göre değişiklik gösteriyor.

Beypazarı'nda Tarımın Kalbi Havuç

Beypazarı, sadece havuçla sınırlı kalmayıp, çeşitli sebze ve meyvelerin üretim merkezi haline gelmiş durumda. İlçe halkının %30'u geçimini tarımdan sağlıyor ve havuç üretimi neredeyse yıl boyunca devam ediyor.

Yüzlerce İşçi Hasat İçin Tarlalarda

Kışlık havuç hasadı, yüzlerce mevsimlik işçinin tarlalara inmesiyle başladı. Erken saatlerde başlayan yoğun çalışma, havuçların toplanması ve paketlenmesi süreçlerini içeriyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderilerek ilk işlemlerden geçiriliyor.

Havuçların Sınıflandırılması ve Paketlenmesi

Beypazarı'nda havuçlar, iriliklerine göre üç kategoriye ayrılıyor: iri, kıtır ve kırık. Bu ayrım sonrasında havuçlar, kullanım amaçlarına göre farklı kasalara yerleştiriliyor. Üreticiler, bu ürünleri piyasaya sürmek için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Kaliteli Havuçların Sırrı

Mehmet Ertürk, 23 yıllık bir sebze ve meyve üreticisi, Beypazarı'nın tarım potansiyelini vurguluyor. Havuçların tarlalardan makinelerle toplandığını, büyük havuzlarda yıkandığını ve paketlendiğini belirtiyor. Ertürk, bu yıl havuç kalitesinin yüksek olduğunu, ancak fiyatların biraz düşük olduğunu ifade ediyor.

Günlük 15-20 Ton Havuç Üretimi

Çiftçi Ertürk, günlük 15-20 ton havuç üretimi yaptıklarını ve hasadın Haziran'dan Kasım sonuna kadar sürdüğünü belirtiyor. Beypazarı'nda yıl boyunca havuç bulunabiliyor ve tarlada kaliteli havucun kilosu 8-10 lira arasında değişiyor.

Sağlık ve Renk Dolu Sofralar İçin

Özenle yıkanan ve paketlenen havuçlar, tüm işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor. Beypazarı havuçları, sofralara hem renk hem de sağlık katıyor.