Bıçaklanmıştı yeniden görülen duruşmada eski sevgilisinden şikayetini geri çekti

Bolu'da 2018 yılında yaşanan dramatik bir olayın ardından, eski sevgilisi E.Y.'yi karnından bıçaklayarak kaçan ve daha sonra tutuklanan E.Ş.'nin hukuki süreci dikkat çekici bir gelişmeyle sonuçlandı.

İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan dosyanın ardından yeniden yargılanan E.Ş., aynı cezayı almaktan kurtulamadı.

Olayın Ardındaki Hikaye

Sağlık Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olay, iki gencin yaşadığı tartışma şiddete dönüşmüş, taraflardan biri ağır yaralanmıştı. E.Y., o dönem 22 yaşında olan E.Ş. tarafından karnından bıçaklanmış, kanlar içinde sürüne sürüne yola kadar gidebilmişti. E.Y., yol kenarında yaralı halde gören vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılmış, tedavi edilmişti.

İstinaf Mahkemesi Kararı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, İstinaf Mahkemesi tarafından bozularak tekrar ele alındı. Ancak, yeniden yapılan yargılama sonucunda E.Ş., aynı cezayı aldı. Olayın şahitleri ve deliller, mahkemede önemli bir rol oynadı.

Dava Sürecinin Zorluğu

Olayın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tekrar görülen davada, E.Ş. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış, ancak bir ay sonra tahliye edilmişti. Eski sevgilisi E.Y.'nin, E.Ş.'den şikayetçi olmaması, mahkemenin kararında etkili oldu.

Yargıtay Yolu Açık

Dava, Yargıtay yolu açık bir şekilde tamamlandı. E.Ş.'nin cezaevinde geçirdiği süre ve yaşanan olayın etkileri, hukuki sürecin karmaşıklığını artırdı. Davanın seyri, dosyanın sonuçlanmasını bekleyen taraflar açısından merak konusu olmaya devam edecek.