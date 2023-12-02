Bilsoft Yazılım e-Dönüşüm Uzmanı Büşra Sevim Tok: e-Fatura, İşletmeler İçin Verimlilik ve Maliyet Tasarrufu Sağlıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte, işletmelerin finansal süreçleri daha verimli ve hızlı bir şekilde yönetebilmesi için e-Fatura kullanımının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bilsoft Yazılım e-Dönüşüm Uzmanı Büşra Sevim Tok,

bu dijital dönüşümün işletmelere pek çok avantaj sağladığını ifade etti.

Yasal Zorunluluk: e-Fatura Uygulamaları

Birçok ülkede e-Fatura uygulamalarının yasal bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Tok, bu nedenle özellikle KOBİ'lerin bu yeni düzenlemelere uyum sağlamalarının önemli olduğunu vurguladı. e-Fatura kullanımının, işletmelerin vergi mevzuatlarına uygunluğunu sağlamalarına büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Manuel İş Süreçlerinde Azalma ve Maliyet Tasarrufu

Büşra Sevim Tok, e-Fatura kullanımının manuel iş süreçlerini azaltarak fatura işlemlerini hızlandırdığını ve geleneksel fatura işlemlerinin yol açtığı maliyetleri önemli ölçüde tasarrufa dönüştürdüğünü belirtti. Kağıt, baskı, posta gibi geleneksel fatura işlemlerinin, e-Fatura ile birlikte ortadan kalktığını ve bu sayede işletmelerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak maliyetlerinde önemli bir tasarruf elde ettiğini ifade etti.

Çevresel Etkilerin Azalması: Kağıt Kullanımının Minimize Edilmesi

Tok, e-Fatura kullanımının kağıt kullanımını minimize ederek işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Geleneksel fatura süreçlerinin kağıt, mürekkep ve posta masraflarının ortadan kalkmasıyla, işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirdiğini söyledi. Ayrıca, e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısının arttığını, bu dijital dönüşümün işletmelerin kaynaklarını daha etkili kullanmalarına olanak tanıdığını ifade etti.

Bilsoft Yazılım'ın Desteğiyle e-Fatura Geçişi ve Kullanım Süreçleri

Son olarak, Büşra Sevim Tok, kağıt fatura işlemlerinde sıkça karşılaşılan hata riskini vurgulayarak, e-Fatura sisteminin otomatik veri girişi ve doğrulama özellikleri ile hataları en aza indirdiğini ifade etti. Bilsoft Yazılım olarak, müşterilere e-Faturaya geçiş ve kullanım süreçlerinde talep edilen desteklere 7/24 cevap verebilmek adına kuruluşlarından bu yana sürekli olarak çalıştıklarını belirtti.