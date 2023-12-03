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BİM Market Ayçiçek Yağı Kampanyası ile Sağlıklı ve Ekonomik Alışveriş Fırsatı!

BİM Market Ayçiçek Yağı Kampanyası ile Sağlıklı ve Ekonomik Alışveriş Fırsatı!

BİM Market, Aralık ayında müşterilerine özel bir kampanya ile ayçiçek yağı indirimini duyurdu.

Bu kampanya, sağlıklı ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayçiçek yağında başlayan yüzde 25'e varan indirim, zam öncesi stoklarını yenilemek isteyenleri cezbetmekte. BİM Market, bu indirim fırsatını kaçırmamak için müşterilerine zam gelmeden stoklarını yenileme çağrısında bulunuyor. İşte, BİM Market'in sunduğu bu özel kampanyanın detayları!

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BİM Market Ayçiçek Yağı Kampanyası Detayları

BİM marketler zinciri, Aralık ayına özel olarak ayçiçek yağında büyük indirim kampanyası başlattı. Yapılan duyuruya göre, 1 litrelikten 5 litreye kadar olan tüm ayçiçek yağı markalarında yüzde 25'ten başlayan ve yüzde 45'e kadar varan indirimler sunulacak. Bu kampanya, özellikle yeni yıl öncesi alışveriş yapmak isteyenleri sevindirecek nitelikte. Ancak, indirimli ürünlerin sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor, bu nedenle müşterilerin stoklar bitmeden kampanyadan yararlanmaları önem arz ediyor.

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Stokları Zam Gelmeden Yenileyin!

Son dönemde market ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. BİM Market, bu zorlu dönemde müşterilerine destek olmak amacıyla dev ayçiçek yağı kampanyasını duyurarak, zam öncesi stoklarını yenileme imkanı sunuyor. Bu kampanya sayesinde, ayçiçek yağı ihtiyacı olan müşteriler, uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olabilecekler.

1 Hafta Sürecek Fakat Stoklar Sınırlı, Acele Edin!

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BİM'in büyük ayçiçeği kampanyası, bugünden itibaren tam bir hafta sürecek. Bu süre içinde müşteriler, indirimli fiyatlarla ayçiçek yağı stoklarını yenileyebilecekler. Ancak, indirimli ürünlerin sınırlı sayıda olduğu göz önüne alındığında, müşterilerin kampanyadan yararlanmak için hızlı davranmaları önemli. Özellikle ocak ayında beklenen zamlar, bu tür kampanyaları daha da değerli kılıyor. Bu nedenle, BİM Market müşterileri, bu fırsatı kaçırmamak için en yakın şubeye acele etmeli ve stoklarını zam gelmeden yenilemeliler.

BİM Market'in Aralık ayına özel ayçiçek yağı kampanyası, vatandaşlara ekonomik ve kaliteli alışveriş yapma fırsatı sunuyor. İndirimli fiyatlarla ayçiçek yağına sahip olmak isteyenlerin, stoklar tükenmeden kampanyadan yararlanmaları önemli. BİM Market, müşterilerine sağlıklı ve hesaplı alışverişin kapılarını aralamaya devam ediyor.

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