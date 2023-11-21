Binance CEO'su Changpeng Zhao İstifa Ediyor: 4,3 Milyar Dolarlık Anlaşma İle Suçlamaları Kabul Ediyor

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, ABD hükümeti ile yaşanan davada bir dönemece girmeye hazırlanıyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun, ABD ile yürütülen davayı sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilecek 4,3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında görevinden ayrılacağı ve hakkındaki suçlamaları kabul edeceği öğrenildi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao İstifa Kararı Aldı: 4,3 Milyar Dolarlık Anlaşma ile Suçlamalar Kabul Edilecek

Binance, uzun bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından lisanssız para aktarımı, kara para aklama ve ABD yaptırım yasalarını ihlal etme gibi suçlamalarla takip ediliyordu. CEO Changpeng Zhao, CZ olarak bilinen ismiyle, bu suçlamaların merkezinde yer alıyordu.

Kripto Para Devi Binance, ABD Hükümeti ile 4,3 Milyar Dolarlık Anlaşma Yaparak Dava Sürecini Kapatıyor

Bloomberg'ün raporlarına göre taraflar, anlaşmaya varmış durumda ve Binance, ABD'ye 4 milyar dolardan fazla ödeme yaparak davayı sona erdirecek. Yapılan anlaşma kapsamında ise Changpeng Zhao, şirketin CEO'luk görevinden ayrılarak suçlamaları kabul edecek.

Changpeng Zhao'nun İstifası: Binance CEO'su Suçlamaları Kabul Ederek Görevinden Ayrılıyor

Forbes ve Wall Street Journal'ın yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Zhao'nun ayrıca "kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme" suçlamalarını da kabul ettiği belirtiliyor. Bu gelişme, kripto para dünyasında oldukça ses getirdi.

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Changpeng Zhao'nun Binance CEO'luk görevinden ayrılacak olması, kripto para piyasalarında ve borsa üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Ancak, şu an için Zhao'nun yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Binance'in bölgesel pazarlar bölümünün başındaki isim Richard Teng'in CEO'luk için en güçlü aday olduğu iddia ediliyor.

Kripto Para Platformu Binance, 4,3 Milyar Dolarlık Anlaşma İle ABD Davasını Kapatıyor: Zhao İstifa Ediyor

Binance'in bu gece ABD Adalet Bakanlığı tarafından 4,3 milyar dolarlık anlaşma hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Detaylar, resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak.