Bitkilerin dünyasından şifa rehberi: Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un yeni kitabı

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Bitkilerin Profesörü" olarak tanınan bir isim. Kendisi, doğal şifaların peşinde olan vatandaşlar ve okuyucular için yeni kitabı "Şifayı Tabiatta Bulmak"ı imzaladı

İmza Gününde Şifa Arayanlarla Buluşma

Prof. Dr. Karabulut, imza gününde okuyucularıyla birebir ilgilendi. Her bir kitabı özenle imzalayan ve okuyucularıyla hatıra fotoğrafları çeken Karabulut, kitabının her sayfasında sağlıklı ve uzun bir ömür için ipuçları sundu. Kitap, meyve, sebze, ot ve baharatların sağlığa olan etkilerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

"Şifayı Tabiatta Bulmak", Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) çerçevesinde hazırlanmış bir eser. Kitap, bitkisel tedavi yöntemlerine tarihi ve kültürel bir perspektif kazandırıyor. Prof. Dr. Karabulut, kitabın herkesin yanında bulundurması gereken bir kaynak olduğunu vurguluyor.

Doğa Sevgisiyle Başlayan Bir Araştırma

Prof. Dr. Karabulut, doğaya ve köy yaşamına olan sevgisinden bahsediyor. Bitkilerin kokusunu ve sağlığa olan faydalarını her zaman merak ettiğini belirten Karabulut, stres ve antioksidanlar üzerine yaptığı çalışmalar sırasında bitkilerin bu alandaki önemini keşfettiğini anlatıyor.

Uluslararası alanda yankı uyandıran çalışmalar

Karabulut, yaptığı araştırmalar ve elde ettiği bulgularla uluslararası alanda dikkat çekiyor. Özellikle kayısı çekirdeğinden elde edilen Amigdalin üzerine yaptığı çalışmalar, ağrı kesici ve kanseri önleyici etkileriyle ön plana çıkıyor. Bu çalışmalar, uluslararası yayınlarda yer alarak büyük ilgi görüyor.

Her Hastalığa Özel Bitki Önerileri

Karabulut, doğal besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Kitabında, hipertansiyon gibi çeşitli sağlık sorunları için hangi bitkilerin tüketilmesi gerektiğini anlatıyor. Yeşil çayın tüketim miktarından ginsengin beyin üzerindeki etkilerine kadar pek çok konuyu ele alıyor. Bu bilgiler, hem deneysel raporlara hem de bilimsel makalelere dayanıyor.

Doğadan Gelen Şifaların Rehberi

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un "Şifayı Tabiatta Bulmak" kitabı, doğadan gelen şifaları arayan herkes için bir rehber niteliğinde. Kitap, okuyucularına doğal yollarla sağlıklı bir yaşam sürdürmenin kapılarını aralıyor. Prof. Dr. Karabulut'un derin bilgisi ve araştırmaları, bu eserde sağlık, beslenme ve doğal tedavi yöntemleriyle ilgilenen herkes için değerli bir kaynak haline geliyor. Bu kitap, doğanın şifalı kollarında bir yolculuğa çıkmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir rehber olarak öne çıkıyor.