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Bolu Abant Gölü'nde kar sevinci, yollar açıldı!

Bolu'nun doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Abant Gölü Tabiat Parkı, son günlerde yoğun kar yağışıyla adeta beyaz bir cennete dönüştü. Özellikle kış mevsiminin simgesi haline gelen bu beyaz örtü, Abant'ı ziyaret edenler için unutulmaz anlar yaşatıyor

Yoğun kar yağışı ve zorlu ulaşım

Dün itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı, Abant Gölü Tabiat Parkı'nı etkisi altına aldı. Parktaki kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, bu durum ulaşımı zorlaştırdı. Özellikle kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüler için zorlu anlar yaşanmasına neden oldu.

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İl Özel İdaresi ekiplerinden yoğun mesai

Abant'ta yaşanan bu olumsuz duruma karşı Bolu İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için aralıksız çalıştı. Bu çalışmalar sonucunda, Abant Gölü çevresindeki yol, yeniden trafiğe açılabildi.

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Abant'ta kış lastiği ve zincir uyarısı

Yetkililer, Abant'a yapılacak ziyaretlerde kış lastiği ve zincir kullanımının önemine dikkat çekiyor. Ziyaretçilere, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Turistler için eşsiz manzaralar

Karın bembeyaz örtüsü altında, Abant Gölü Tabiat Parkı, kış aylarında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Karın her bir tanesi, parkın doğal güzelliğine ayrı bir hava katıyor.

Abant Gölü'nde kış büyüsü

Son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında, Abant Gölü Tabiat Parkı'na yeniden ulaşımın sağlanması, bölgeyi ziyaret etmek isteyen doğaseverler için sevindirici bir haber. Bolu'nun bu eşsiz güzellikteki doğal parkı, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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