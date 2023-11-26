Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor

13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in anısını yaşatmak amacıyla yeni keşfettiği bir sümbül türüne onun adını verdi. Eker, Türkiye'nin doğal sümbülleri üzerine yaptığı yaklaşık 20 yıllık bilimsel çalışmalarının bir ürünü olarak Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

Türkiye'nin Doğal Zenginliklerine Yeni Bir Katkı: İsmail Eker'in Keşfettiği Sümbül Türü

Bu sümbül türünü belirlemek amacıyla çevre ülkelerdeki floralarla karşılaştıran Eker, Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinde benzeri bulunmayan bir bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu. Keşfettiği sümbül türüne, 13 yıl önce vefat eden babasının ismi olan "Mehmet Yaşar Eker" adını veren bilim insanı, bu bitkinin bilimsel ismini "Allium mehmetyaschari Eker" olarak belirledi. Türkçe ismi ise "Tüylübaba soğanı" olarak adlandırıldı.

Doç. Dr. İsmail Eker'in Babası Mehmet Yaşar Eker'e Adadığı Özel Bir Bitki: Allium mehmetyaschari Eker

Doç. Dr. İsmail Eker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşıyorum" dedi. Bitkiyi keşfetme sürecini anlatan Eker, yakın türlerle karşılaştırmalar yapıp bilimsel makale haline getirdikten sonra makalesini Finlandiya menşeli "Annales Botanici Fennici" dergisine gönderdiğini ve bitkinin yeni bir tür olarak kabul edildiğini belirtti. Eker, bu sürecin bitkinin adeta bir patent alması olduğunu ve bilim literatürüne bu makale ile girdiğini ifade etti.

Bilimsel Literatüre Damgasını Vuran Keşif: Tüylübaba Soğanı ve Öne Çıkan Özellikleri

Bitkiyi babasının adıyla anmak istediğini söyleyen Eker, "Vefa olsun diye bitkiye, 2010 yılında erken yaşta kaybettiğim babamın adını verdim. Bunu çok kere düşünmüştüm. Babama uygun bir tür bulunca bitkinin ismini 'Allium mehmetyaschari Eker' olarak bilim dünyasına duyurmuş olduk. Türkçe ismini de 'Tüylübaba soğanı' olarak önerdik. Literatüre de bu şekilde girdi" diye konuştu.

Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde Ortaya Çıkan Sümbül Türü: Yayılım Alanı ve İlginç Bilgiler

İsmail Eker, daha önce yaptığı keşiflerle oğlu, annesi, yeğeni ve üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile birlikte 15 bitki türünü literatüre kazandırdığını belirtti. Bu keşifler arasında, aile üyelerinin isimlerinin yanı sıra İzzet Baysal'ın da adını taşıyan bitkiler bulunmaktadır. Eker, "Bununla birlikte 16 tür oldu. Bitkinin ismini bir bilim adamına ya da bir bölgeye, bir şehre ithaf ediyoruz. Bunun yanı sıra aile bireylerimin isimlerini de verdim. Oğlum Pamir Yiğit'in ismini verdiğim bir bitki var Bolu Abant Dağları'nda; 'Yiğit sümbülü' olarak geçiyor. Annemin ve yeğenimin adını verdiğim bitkiler de var" şeklinde açıklamada bulundu.

Aile İsimleri ve İzzet Baysal Üniversitesi'nin Kurucusuyla Anlam Bulan Bitki Keşifleri

Eker, Adana'da keşfettiği bitkinin yayılım alanının yapılan çalışmalarla ortaya çıkacağını ve bu türün Tahtalı Dağları, Kahramanmaraş, Adana ve Niğde çevrelerinde de bulunma ihtimalinin olduğunu belirtti. Keşfedilen bu yeni sümbül türü, bilim dünyasına önemli bir katkı sunmanın yanı sıra, kişisel anlamda da duygusal bir bağ kurulmasına vesile olmuştur.