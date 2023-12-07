Bolu Arama Kurtarma ve Afet Bilinçlendirme Derneği (BAKAB) uyardı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan kömür sobalarının neden olduğu zehirlenmeler konusunda BAKAB ciddi uyarılarda bulundu.

BAKAB Başkanı H. Hüseyin Aykan, soba kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vurguladı.

Soba Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğal gazın yaygınlaşmasına rağmen, hala birçok evde soba kullanımının devam ettiğine dikkat çeken Aykan, soba kullanımının getirdiği risklere ve önlemlere değindi. Özellikle bacaların düzenli temizlenmemesi sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Karbonmonoksit Tehlikesine Karşı Önlemler

BAKAB Başkanı, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle tehlikeli olduğunu belirtti. Bu gazın solunması durumunda, sessiz bir ölüm riski taşıdığını ve beyin ile kalpte kalıcı hasarlara yol açabileceğini ifade etti. Aykan, vatandaşların özellikle meteorolojik durumu iyi takip etmeleri ve rüzgarlı havalarda sobalarını gece yatmadan önce söndürmelerinin önemini vurguladı.

Aile Faciasından Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler

Aykan, ters rüzgarlar nedeniyle ev içine dolabilecek karbonmonoksit gazının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşların bu konuda bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle kömür sobalarının gece sönmemesi durumunda, bu gazın solunma ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.

Soba Zehirlenmelerinde Oksijen Tedavisi Önemi

Soba zehirlenmelerinin tedavisinde oksijen tedavisinin önemine değinen Aykan, yüzde yüz oksijen sağlayan maskelerle yapılan oksijen tedavisinin hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, bölgedeki hiperbarik ünitelerde yüksek basınç altında oksijen verilerek hastaların tedavi edildiğini ifade etti.

BAKAB Başkanı H. Hüseyin Aykan'ın açıklamaları, soba kullanımının getirdiği risklere ve alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor. Vatandaşların bu konuda bilinçli ve dikkatli olmaları, olası bir aile faciasını önleyebilir. Özellikle kış aylarında soba kullanımının arttığı bu dönemde, BAKAB'ın uyarıları hayati önem taşımaktadır.