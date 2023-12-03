Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Fikret Çıracı son yolculuğuna uğurlandı!

Bolu Barosu’nun sevilen ve tanınan avukatlarından Bolu Gündem Medya Grubu Hukuk danışmanımız Fikret Çıracı, bugün Bolu Adliyesi’nde düzenlenen törenle, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’nun sevilen simalarından biri olan ve aynı zamanda AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı görevinde bulunan avukat Fikret Çıracı dün gece 05.00 sularında aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından acilen hastaneye kaldırılan Çıracı’nın kalp krizi geçirdiği belirtildi. Hastanede yapılan tüm müdahalenin ardından Çıracı hayatını kaybetti. Bugün Bolu adliye binası önünde ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından veda edilen Avukat Fikret Çıracı, Fatih camisinde kılınacak öğle namazına müteakiben Sarıcalar köyü mezarlığında defnedilecek.

Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Bolu Adliye binası önünde son yolculuğuna uğurlanan Avukat Fikret Çıracı’ya veda töreninde, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları yürekleri sızlattı. Babası Ahmet Çıracı, annesi Asiye Çıracı ve eşi Aydan Çıracı tabut başında gözyaşı döküp, ayakta durmakta zorlandılar.

Meslektaşları ve sevenleri saygıyla andılar!

Son yolculuğuna uğurlanan Avukat Fikret Çıracı’nın bolu adliye binası önündeki törenine, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Belediye Başkan aday adayı Süleyman Özbağ, AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Avukat Sinan Barut, Avukat, Emre İlhan, AK Parti eski Bolu Milletvekili Arzu Aydın, genç yaşta hayatını kaybeden Çıracı’yı saygı andılar. Törene hakim ve Savcılarda katıldı.