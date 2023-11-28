Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'ye Geri Dönüş Yaparak Seçim Startını Verdi

Başkan Özcan, dün gerçekleştirilen CHP'nin MYK toplantısında geri dönüş talebinin değerlendirilmesinin ardından, Parti Meclisi'nin aldığı kararla CHP'ye geri dönüş yaptı.

Tanju Özcan'ın CHP'ye Geri Dönüş Hikayesi

Parti binası önünde yapılan açıklamada Başkan Özcan, duygusal bir şekilde, "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek partililere teşekkür etti. Gözleri yaşlı bir şekilde konuşan Özcan, "Samimiyetle söylüyorum, bizi burada baba evinde tekrar karşıladınız. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlere layık olamaya devam edeceğiz. Aslında ben yeni gelmedim, geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki 6 oku çıkarmamıştım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Yerel seçimlerde Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız" şeklinde konuştu.

CHP Parti Meclisi'nin Kararıyla Gerçekleşen Dönüş

Seçim öncesi hazırlıklarını sürdüren Başkan Özcan, parti binasına şehir otobüsüyle şehir turu atarak geldi. CHP'lilerin coşkuyla karşıladığı Özcan, kalabalığa seslenerek, "Artık bugünden itibaren seçimin startını da veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız, herkese yaptıklarımızı anlatacağız. Bolu’da unutulmayacak, tarihe geçecek seçim zaferi elde edeceğiz. Tüm yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza hep beraberiz. Bolu’da büyük bir başarıya Mart'ın sonunda hep beraber imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, Bolu'da Yeni Bir Siyasi Başlangıç Yaptı

Parti binasına geri dönüş yapan Özcan, daha önce ihraç edilmesi sonrasında CHP'li Meclis Üyesi İlkay Bayrak tarafından çöpe atılan fotoğrafını kendi elleriyle tekrar parti binasına astı. Aynı zamanda CHP Bolu İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu yapan Özcan'a, İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından Türk bayraklı rozet takıldı.

Parti Binasi Önündeki Duygusal Açıklama

Bu geri dönüşle birlikte Tanju Özcan, CHP içindeki siyasi yolculuğuna devam ederken, Bolu'da yapılacak olan yerel seçimlerde partisinin başarısı için çaba sarf edeceğini belirtti. Yerel seçimlere odaklanan Özcan, partisiyle birlikte tarihi bir zafer elde etme hedefiyle çalışmalara başladı. Bolu halkına seslenen Özcan, birlik ve beraberlik içinde büyük bir başarıya imza atacaklarına inancını dile getirdi