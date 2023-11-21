Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a MHP İl Başkanı İlhan Durak'tan Sert Eleştiriler

MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, sosyal medya üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik eleştirilerine devam ediyor. Durak, son paylaşımında sanatçı Pervin Chakar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olayı sert bir dille eleştirdi.

Kürt Devleti Bahanesiyle Saldırdı

MHP İl Başkanı İlhan Durak, son paylaşımında Özcan'ı Kürt devleti konusunda eleştirerek, “Özgür Özel, PKK/HEDEP’li Pervin Buldan ile Kürt devleti isteyen ve Türkiye’yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp konserini dinledi” şeklinde bir açıklama yaptı.

DHKP-C’ye Destek İddiası

İlhan Durak, paylaşımında, “DHKP-C terör örgütü üyesi Nuriye Gülmen Ankara Yüksel Caddesi'nde açlık grevindeyken, destek olmak için orada bulunan Tanju Özcan'dır” ifadesini kullandı.

Halkevleri Destekçiliği

Durak, paylaşımlarına devam ederek, “Halkevleri 2015 seçimlerinde HDPKK'nın barajı geçmesi için destek açıklamıştır. Genel Başkanları Oya Ersoy da HDP'den milletvekili seçilmiştir. Halkevlerinin en büyük destekçisi de Tanju Özcan'dır” dedi.

MHP İl Başkanı Durak, paylaşımının sonuna bir not ekleyerek, “Değişmeyen CHP, koşullara göre değişen Tanju Özcan. Not: Bu açıklamada bahsi geçen Halkevleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle kurduğu Halkevleri değildir” dedi ve paylaşımlarına fotoğraflar ekledi.