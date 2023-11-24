Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan anlamlı öğretmenler günü mesajı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Başkan Özcan, öğretmenlerin toplum için taşıdığı değeri ve önemi vurgulayan bir mesajla öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

"Öğretmenler Ruh Sanatkarıdır"

Başkan Tanju Özcan, yayımladığı mesajda öğretmenliğin dünyadaki en sorumluluk sahibi ve kutsal mesleklerden biri olduğunu belirtti. Özcan, "Öğretmenler, kendilerine teslim edilen tertemiz ruhlara, beyinlere şekil veren ruh sanatkarlarıdır" diyerek öğretmenlerin toplumdaki yerini ve önemini vurguladı.

Başöğretmen Atatürk'ün izinde fikri hür nesiller

Belediye Başkanı Özcan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere yönelik sözlerine de yer verdi. Atatürk'ün, "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözlerini hatırlatarak, öğretmenlerin bu hedefe ulaşmada büyük bir rol üstlendiğini ifade etti.

"Öğretmenlerimizi minnetle anıyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğretmenlerin mesleki zorluklarına rağmen geleceğe dair umutlarını ve inançlarını koruduklarını belirtti. Özcan, "Sizlerden aldığımız güç ile daha aydınlık yarınlara yürümekten vazgeçmeyeceğiz" diyerek, öğretmenlerin toplum için önemini vurguladı ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ayrıca, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.