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Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Solmaz Baysal'ın geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetmesinin ardından, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Baysal'ın talimatıyla Solmaz Baysal için anıt mezar yapım çalışmaları başladı.

Bu önemli projenin yanı sıra, İzzet Baysal'ın anıt mezarı da bakım çalışmaları için gündeme geldi.

İki Büyük Çalışma Aynı Anda Yürütülüyor

Bolu'ya sayısız eser kazandıran büyük hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın 18 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybeden hayırsever eşi Solmaz Baysal için bir anıt mezara dönüştürülüyor. Bu özel proje ile birlikte İzzet Baysal'ın anıt mezarı da bakıma alınarak yenileniyor.

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İnşaat 2 Hafta İçinde Tamamlanacak

Bolu Belediye ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesi içindeki İzzet Baysal anıt mezarının yanına defnedilen Solmaz Baysal için özel bir anıt mezar inşa ediyor. Ayrıca, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bolu'nun önde gelen hayırseverlerinden İzzet Baysal'ın anıt mezarı ve çevresi için peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Tüm bu önemli çalışmaların en geç 2 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

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Solmaz Baysal için yapılan bu anıt mezar, Bolu'nun hayırsever aileleri için bir saygı ve minnet ifadesi olarak büyük öneme sahip. İzzet Baysal'ın ve eşi Solmaz Baysal'ın hatıraları bu özel mekanlarda yaşatılmaya devam edecek.

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