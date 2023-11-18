Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavgada Gergin Anlar
Bolu'da dün gece saatlerinde, kalabalık iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay, Bolu Belediye Meydanı'nda gerçekleşti. Bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma sırasında, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, saniye saniye kaydedildi.
Bolu Belediye Meydanı'nda Çıkan Kavga Görüntüleri
Kalabalık gruplar arasındaki gerilim, hızla tırmanarak kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahıslar arasında güçlükle ayırma çabalarıyla bir süre sonra durum kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Gecenin Karanlığında Bolu'da Kalabalık Gruplar Arasında Kavga
Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları etkisiz hale getirerek karakola götürdü. Gergin anların kaydedildiği görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koyarken, polis incelemeleri devam ediyor.
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