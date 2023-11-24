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Bolu Belediyesi'nden şehir merkezindeki yıkım kararı

Bolu Belediyesi'nden şehir merkezindeki yıkım kararı

Bolu Belediyesi, yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki sürecin ardından, şehir merkezinde yer alan iki önemli binanın yıkımına başladı.

Belediye binası karşısında, Saraçhane Camisi yanında bulunan TEB Bankası binası ve Emin Taşman İş Merkezi, mahkeme kararı ve meclis kararı sonrasında yıkım için hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla tam yıkım işlemlerine başlanacak.

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Eski binaların yıkım öncesi hazırlıkları

Bolu Belediyesi, İzzet Baysal Caddesi ve çevresindeki mahalleleri güzelleştirmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bu iki binanın yıkım kararını aldı. Yıkım öncesinde, TEB Bankası ve Emin Taşman İş Merkezinin iç ve dış cephelerindeki camlar, çerçeveler, kapılar ve pencereler söküldü. Bu söküm çalışmaları, ana binaların yıkımı öncesinde gerçekleştirildi.

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Bolu Belediyesi'nin şehir merkezini güzelleştirme hedefi

Bu yıkım kararı, Bolu Belediyesi'nin şehir merkezini daha modern ve işlevsel bir hale getirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Yaklaşık iki yıl süren hukuki mücadele ve İstinaf Mahkemesi sürecinin ardından alınan bu karar, Bolu şehir merkezinin yenilenmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Gerçekleştirilecek yıkım, şehrin çehresini değiştirecek ve yeni projelere yer açacak.

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