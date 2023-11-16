Bolu Belediyespor, Evinde Zeren Spor'a Mağlup Oldu

Bolu Belediyespor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun yedinci hafta maçında, evinde oynadığı maçta Zeren Spor'a 3-0 mağlup oldu. Kısıtlı imkanlarla mücadele eden Bolu Belediyespor, güçlü rakibi karşısında direnç göstermeye çalışsa da, kaybetti.

Bolu Belediyespor, güçlü rakibi karşısında direnç göstermeye çalışsa da, set skorları 15-25, 21-25 ve 16-25 ile mağlubiyetten kurtulamadı.

Zeren Spor liderliğini sürdürüyor

Bu galibiyetle Zeren Spor, ligde altıncı zaferini elde ederek liderliğini korudu. Güçlü performans sergileyen Zeren Spor, ligdeki etkinliğini devam ettiriyor ve rakiplerine karşı üstünlüğünü koruyor.

Tribünde uyuyan taraftar

Maçın sonrasında yaşanan ilginç bir olay, Bolu Belediyespor taraftarının tribünde uykuya daldığı anı gözler önüne serdi. Maçın heyecanıyla destek veren genç taraftar, maç bitimine yakın salonda uykuya dalarak şaşkınlık yarattı. Salon güvenlikleri tarafından uyandırılan taraftar, üzgün bir şekilde evine döndü.

Bolu Belediyespor'un gelecek maçı

Bolu Belediyespor, ligin sekizinci haftasında 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'da Konya-Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda Ereğli Belediye ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, takım için ligin geri kalanında toparlanma fırsatı sunuyor.