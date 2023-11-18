Bolu Belediyespor'un Sultanlar liginden düşüşü ve unutulan Bolu’nun sultanları
Bir zamanlar Sultanlar Ligi'nde seyircilerin yoğun desteğini arkasına alan Bolu Belediyespor, KFC Kadınlar 1. Ligine düşmesinin ardından büyük bir ilgi kaybına uğradı.
Geçmişte dolup taşan tribünlerle maçlarını oynayan takım, şu anda neredeyse unutulmuş durumda. Kısıtlı imkanlar ve dar kadro ile mücadele eden Bolu Belediyespor, taraftarların azalan ilgisiyle sessiz bir dönemden geçiyor.
Bolu'nun sporla imtihanı
Bolu Belediyespor'un boş tribünlere oynaması ve Boluspor'un da benzer bir durumda olması, Bolu halkının takımlarına olan ilgisizliğini açıkça ortaya koyuyor. Her iki takım da 1. Liglerde yer almasına rağmen, yerel halkın bu takımlara olan ilgisi giderek azalıyor; bu durum hem üzüntü verici hem de düşündürücü.
Başarıdan ziyade mücadeleye destek
Bolu halkının geçmişte sadece takımları başarılı olduğunda maçlara ilgi gösterdiği ve tribünleri doldurduğu biliniyor. Ancak, takımların mücadelesine destek olmak ve birlikte başarıya ulaşmak, daha olumlu bir yaklaşım olarak görülüyor.
Bolu Belediyespor'un geleceği merak uyandırıyor
Bolu halkının, özellikle bomboş kalan Bolu Belediyespor tribünlerine gelecek maçlarda ne kadar ilgi göstereceği ve takımın geleceği büyük bir merak konusu. Karaçayır'da bulunan 3000 kişilik kapalı spor salonunda devam eden mücadele ve adrenalin, her hafta kıyasıya devam ediyor.
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