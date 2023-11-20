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Bolu Dağı Geçişi Bakım-Onarım Çalışmaları: Ankara-İstanbul İstikameti Kapatıldı!

Bolu Dağı Geçişi Bakım-Onarım Çalışmaları: Ankara-İstanbul İstikameti Kapatıldı!

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nde gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım kapatılacak.

Sürücüler, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında bulunan D-100 Devlet Yolu'nu kullanarak seyahat etmek durumunda kalacaklar. Bu süreçte, Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti normal hizmetine devam edecek.

Anadolu Otoyolu Bakım Çalışmaları: Bolu Dağı Geçişi Neden Kapatılıyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak T.C. Bolu Valiliği aracılığıyla bir basın duyurusu yayınlandı. Bu duyuru, resmi hesapları üzerinden paylaşılarak kamuoyuna ulaştırıldı. Bolu Valiliği'nin gönderdiği bilgilendirme, sürücülere yol durumu hakkında net bilgiler sunmak amacıyla tekrarlandı.

Seyahat Planlarınızı Güncelleyin: 21 Kasım'da Ankara-İstanbul Yolu Kapalı!

Buna göre, belirtilen tarih ve saatler arasında gerçekleştirilecek bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri önemlidir. Ankara-İstanbul istikametinde seyahat etmeyi planlayanların, D-100 Devlet Yolu'nun kullanılabilirliğini göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlamaları önerilmektedir.

Alternatif Güzergah: Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı Arası D-100 Devlet Yolu

Özellikle, bu tür durumlarla karşılaşan sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanarak seyahat etmeleri, genel güvenlik açısından önemlidir. Yol kapatılmasıyla birlikte oluşabilecek trafik yoğunluğu ve diğer olası durumlar konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.

Trafik Düzenlemesi: İstanbul-Ankara İstikameti Açık, Ancak Dikkatli Olun!

Bu tür bakım ve onarım çalışmaları, yol güvenliğini artırmak ve sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, sürücülerin duyuruları takip etmeleri ve planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.

Yol Kapanması ve Güzergah Değişikliği: Sürücüler İçin Pratik Bilgiler

Tüm bu bilgiler, resmi duyurular üzerinden kamuoyuna iletilmiş olup, sürücülerin ve yol kullanıcılarının güvenli seyahat etmelerini sağlamak adına yapılan önemli bir duyurudur.

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