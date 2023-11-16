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Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Heyelan Riski Nedeniyle Kapatıldı: Ulaşımda Geçici Aksamalar

Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Heyelan Riski Nedeniyle Kapatıldı: Ulaşımda Geçici Aksamalar

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, heyelan riski sebebiyle geçici olarak kapatıldı.

Heyelan Riski Sebebiyle Bolu Dağı Tüneli Geçici Olarak Kapatıldı

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Bolu'da etkili olan yağışlar, bölgede ulaşım aksamalarına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından, Bolu Dağı Tüneli çıkışında yol kenarında ufak çapta akma meydana geldi. Karayolları ekipleri, heyelan riski tespiti üzerine Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Bolu'daki Yağışlar Ulaşımı Etkiledi: Tünel İstanbul Yönü Trafiğe Kapatıldı

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Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine yönlendirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Bölgedeki gelişmeleri takip etmek ve güzergahlarını güncellemek isteyen sürücüler için önlemler alınmış durumda.

Karayolları Tedbir Aldı: Bolu Dağı Tüneli Çıkışında Heyelan Riski

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Paylaşılan bilgilere göre Bolu'da devam eden yağışlar nedeniyle oluşan heyelan riski, güvenlik önlemlerini gerektirdi. Tünel geçişi kapatılarak sürücülerin güvenli bir şekilde yönlendirilmesi sağlanmıştır. Halkın güvenliği açısından alınan bu tedbirler, olası riskleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Sürücüler Ankara İstikametine Yönlendiriliyor: Bolu Dağı Tüneli Trafikte Kapanma

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Yağışların etkisiyle oluşan bu durum, bölgedeki ulaşımın geçici olarak aksamasına yol açmıştır. Karayolları ekipleri ve polis güçleri, olaya hızlı bir müdahalede bulunarak trafik akışını düzenlemiş ve sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirmiştir.

Sürücüler Ankara İstikametine Yönlendiriliyor: Bolu Dağı Tüneli Trafikte Kapanma

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Yaşanan bu olay, doğal olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği ulaşım zorluklarına dikkat çekmektedir. Sürücülerin güzergahlarını takip etmeleri ve güzergah değişiklikleri konusunda dikkatli olmaları, benzer durumlarla karşılaşıldığında güvenliği sağlamak adına önemlidir.

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