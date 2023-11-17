Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun kritik noktası Bolu Dağı Tüneli, dün akşam heyelan riski sebebiyle trafiğe kapatılmıştı. Yaşanan bu olay, özellikle İstanbul istikametinde seyahat eden sürücüler için büyük bir sorun oluşturdu. Ancak, Karayolları ekiplerinin gece boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda bu sabah erken saatlerde yol tekrar trafiğe açıldı.

Yoğun yağış ve toprak kaymaları

Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu kapanma, dün akşam bölgede etkili olan sağanak yağışın neden olduğu toprak kaymalarından kaynaklandı. Bölgedeki ormanlık alandan yola sızan çamur ve toprak, sürücüler için büyük bir güvenlik riski oluşturdu.

Güvenlik tedbirleri ve alternatif yollar

Karayolları ekiplerinin yanı sıra, jandarma ve polis ekipleri de bölgede yoğun bir çalışma içerisine girdi. Trafik, güvenlik amacıyla Abant Kavşağı'na yönlendirildi ve alternatif güzergahlar kullanıma açıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, heyelan riski bulunan alanda incelemelerde bulundu.

Gece boyu süren çalışmalar ve sonuç

Karayolları ekipleri, gece boyunca devam eden yoğun çalışmaları sonucunda dağdan yola sızan çamurlu suyu temizlemeyi başardı. Bu sabah itibarıyla yolun İstanbul istikameti, iki şeritten trafiğe açıldı. Bu hızlı ve etkin müdahale, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından takdirle karşılandı.

Seyahat güvenliği ve önlemler

Karayolları Genel Müdürlüğü, benzer durumların tekrar yaşanmaması için bölgede sürekli izleme ve denetim yapılacağını duyurdu. Sürücülerin de hava koşulları ve yol durumu hakkında güncel bilgilere sahip olmaları, seyahat güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Bu olay, altyapı yatırımlarının ve doğal afetlere karşı hazırlıkların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bolu Dağı Tüneli'nin trafiğe açılmasıyla birlikte, İstanbul istikametine seyahat eden sürücülerin yüzü yeniden güldü. Karayolları ekiplerinin etkin müdahalesi, bu tür olaylarda hızlı ve güvenli çözümlerin mümkün olduğunu kanıtladı.