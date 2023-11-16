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Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 kişi yaralandı. İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza detayları ve yaralılar
Kaza, Erkan Çam'ın kullandığı 42 AID 75, Tahir Demirci'nin yönettiği 34 LV 4063, Erhan Şirin'in kontrolündeki 41 AJR 370 ve Şener Keser'in idaresindeki 41 ALB 884 plakalı araçların karışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle Erhan Şirin, Tahir Demirci, yolcular Şükrü Demirel, Çiğdem İçten, Halit İçten ve Dilan Yalçın yaralandı.
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Yaralılara acil müdahale ve hastaneye sevki
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servislerine sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

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Kaza sonrası trafik durumu
Kazanın ardından İstanbul yönünde trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde inceleme ve temizleme çalışmalarını yapan ekiplerin etkin çabaları sonucu trafik akışı normale döndü.

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Yetkililerden uyarılar ve tavsiyeler
Yetkililer, sürücüleri aşırı hız ve dikkatsizlik konusunda uyararak, özellikle viyadük ve tünel gibi kritik noktalarda daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, yolcuların da güvenlik önlemlerine uymaları gerektiğini vurguladılar.

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