Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Yeniden Açıldı: 14 Saatlik Bakım Çalışması Son Buldu!

Bolu Dağı Tüneli, 14 saatlik bakım ve onarım çalışmalarının ardından İstanbul istikametinde tekrar trafiğe açıldı. Heyelan temizliği ve viyadük onarımı tamamlandı.

Yönlendirme ve Trafik Akışı: İstanbul istikametine seyreden sürücüler, trafik yönetim planı gereğince Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirildi. Bu değişiklik, Bolu Dağı D-100 geçişinde gün boyunca zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oldu.

Yoğun Çalışmalar ve Güvenli Geçiş İçin Adımlar

Yaklaşık 14 saat süren yoğun çalışmalar, tünel çıkışındaki heyelan bölgesinde detaylı temizlik işlemleri ve viyadük üzerindeki derz onarımlarını kapsadı. Ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen çalışmalarını hızla tamamlayarak, yolu güvenli bir şekilde tekrar trafiğe açtı.

Trafikte Normale Dönüş

Uzun süren bu bakım ve onarım çalışmalarının ardından, akşam saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Trafik akışının normale dönmesiyle birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı.

Önemli Uyarılar ve Gelecekteki Planlamalar: Yetkililer, bu tür bakım çalışmalarının önemine vurgu yaparak, sürücülerin güzergahlarındaki trafik işaretlerine ve yönlendirmelere dikkat etmelerini öneriyor.