Bolu Dağı'nda meydana gelen yoğun sağanak ve sis, sürücüleri zorladı

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sağanak ve sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve trafik ekipleri, bu olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yakın takip ve hatalı sollama gibi riskli sürüş davranışlarından kaçınılması gerektiği, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulandı. Ekipler, bölgedeki trafik düzenini korumak için yoğun çaba sarf etti.

Önlemler alındı, trafik akışı kontrol altında

Karayolları ekipleri, olası aksamaları önlemek ve güvenli bir trafik akışını sağlamak için bölgede gerekli önlemleri aldı. Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgelerde, trafik işaretleri ve uyarılarını güçlendirerek sürücülerin daha dikkatli olmasını sağladılar.

Sürücülere önemli tavsiyeler

Karayolları ve trafik yetkilileri, sürücülerin hava şartlarına uygun hızda seyretmeleri, farlarını açık tutmaları ve özellikle sisli havalarda ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarılarını yineledi.

Sürücüler için güvenlik önlemleri

Bolu Dağı'nda meydana gelen sağanak ve sis, sürücüler için ekstra dikkat gerektiren koşullar oluşturdu. Karayolları ve trafik ekipleri, bu zorlu hava koşullarında güvenli sürüş için gerekli tüm tedbirleri aldı. Sürücülerin de bu koşullarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.