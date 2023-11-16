Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu'nun en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda, sürücüler sis ve sağanak yağışın oluşturduğu zorlu koşullarla mücadele ediyor. D-100 kara yolunun bu kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Dikkat! görüş mesafesi kritik seviyede

Düzce geçişindeki Bakacak, Heyelan, Kaynaşlı, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere kesimlerinde yoğun sis etkisini gösterirken, Bolu kesimindeki Elmalık mevkisinde de sağanak yağış sürücüler için ekstra bir zorluk yaratıyor. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, sürüş koşullarını oldukça tehlikeli bir hale getiriyor.

Aşırı hız ve yakın takip tehlike yaratıyor

Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle aşırı hız ve yakın takip, sis ve sağanak altında daha büyük riskler barındırıyor. Güzergahta yavaş seyir, sürücülerin bu zorlu hava koşullarında benimsemesi gereken temel bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Önlemler ve tavsiyeler: güvenli sürüş için altın kurallar

Bu zorlu hava şartlarında, sürücülerin bazı önlemleri alması büyük önem taşıyor. Sis farlarının doğru ve etkin kullanımı, yeterli mesafe korunması ve hız limitlerine uyum, kaza riskini minimize etmekte önemli rol oynuyor. Ayrıca, yol durumu ve hava koşulları hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi, sürücülerin güvenli bir yolculuk için yapabilecekleri en iyi hazırlıklardan biridir.

Sis ve sağanak yağış hayati risk taşıyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücüler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. D-100 kara yolunun bu kesiminde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri aşırı hız ve yakın takip konusunda sürücüleri uyarıyor. Güvenli sürüş için sis farları, yavaş hareket ve hız limitlerine uyum hayati önem taşıyor.