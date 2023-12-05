Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi: sürücülere dikkatli olmaları için uyarı

Bolu'nun kritik noktası Bolu Dağı'nda, özellikle D-100 kara yolunun bu kesiminde, yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Sürücülerin ve yol kullanıcılarının dikkatli olması gereken bu doğal olgu, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Düzce kesimindeki Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirdi.

Trafik ekiplerinden sürücülere önemli uyarılar

Karayolları ve trafik ekipleri, mevcut duruma hızla müdahale ederek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoğun sisin yaratabileceği riskler göz önünde bulundurularak, sürücülerden yakın takip etmeme, hatalı sollama yapmama ve trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi. Bolu ve çevresinde sıklıkla rastlanan bu meteorolojik olgunun, özellikle kış aylarında sürücülere ekstra dikkat gerektirdiği vurgulandı.



Bolu'nun yüksek kesimlerinde sis etkili olmaya devam ediyor

Bolu Dağı'nın yanı sıra Bolu'nun yüksek kesimlerinde de sisin etkili olduğu gözlemlendi. Bölgede yaşayanlar ve bölgeye seyahat edenler, görüş mesafesinin düşük olduğu bu dönemlerde daha dikkatli olmalı. Meteoroloji uzmanları, bu tür doğal olayların sürücüler üzerindeki etkilerine dair önlemler almaları ve hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis, hem sürücüler hem de bölge halkı için dikkat edilmesi gereken bir durum. Karayolları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymak ve hava durumu raporlarını yakından takip etmek, olası olumsuz durumları önlemek adına büyük önem taşıyor.