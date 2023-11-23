Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağışla sürücüler zor anlar yaşıyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Işıklı tabelalar ve polis uyarılarına dikkat!

Bolu Dağı, son günlerde etkisini artıran hafif yağmur yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler için adeta bir görüş kabusuna dönüşüyor. Yer yer sadece 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde sürücüler için büyük bir zorluğa neden oluyor.

Sis ve yağmur karışımı kâbusa dönüşüyor

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur ve sis, sürücülere adeta kabusa dönüşen bir yolculuk deneyimi sunuyor. Özellikle D-100 karayolu üzerinde seyahat edenler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyorlar.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor

Sis nedeniyle görüş mesafesi, bazı bölgelerde sadece 10 metreye kadar düşüyor ve bu durum sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ancak yetkililer, sürücülere bu zorlu koşullarda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyorlar.

Uyarılar ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yapılıyor

Sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Bolu Dağı'nda bulunan ışıklı tabelalar ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda sürekli olarak uyarıyorlar. Bu uyarılar, olası kazaların önlenmesi için büyük bir önem taşıyor.

Sis ve yağış hala etkisini sürdürüyor

Şu an için Bolu Dağı bölgesindeki sis ve yağış hala etkisini sürdürüyor. Sürücülerin bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, kazaların önlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.