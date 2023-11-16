Bolu dahil 44 ilde KDV'siz 622 arsa satışı: Yatırımcılar için büyük fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu ve diğer 43 ilde toplam 622 arsanın KDV'siz olarak satışa çıkarılacağını duyurdu.

Hangi İllerde KDV'siz satış yapılacak?

KDV muafiyetiyle gerçekleştirilecek bu özel arsa satışı, Bolu'dan Samsun'a kadar uzanan 44 ilde yapılacak. Satışa sunulan arsalar arasında Bolu öne çıkarken, diğer iller de yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.

Satış süreci ve ihale detayları

Bakanlık tarafından belirlenen arsa ve araziler, ihale usulüyle satışa sunulacak. İhaleler, Bakanlık tarafından belirlenen tarih ve saatlerde, ilgili il müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. İhalelere katılmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, Bakanlığın internet sitesinden ihale şartnamesi ve gerekli belgeleri temin etmeliler.

Bolu ve diğer iller için önemli fırsat

Bu satış programı, Bolu başta olmak üzere tüm ilgili illerdeki vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. KDV'siz arsa satışı, özellikle Bolu gibi gelişmekte olan bölgelerde cazip yatırım imkanları yaratıyor.

KDV’siz satış yapılacak diğer iller

Satışa sunulacak diğer iller ise Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Samsun olarak sıralanmaktadır. Bu illerde yer alan arsalar, hem yerel hem de ulusal yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

