Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şube müdürlükleri tarafından yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

18 aranan şahıs cezaevine gönderildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, 17-23 Kasım 2023 tarihleri arasında haklarında değişik suçlardan yakalama emri ile aranmakta olan 21 şahıs yakalandı. 3 Ay ile 5 Yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs tutuklanarak Bolu Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildiği açıklandı.

Bolu’da huzur ve güven

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.