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Bolu Emniyet Müdürlüğü'nden etkin suçla mücadele operasyonları

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nden etkin suçla mücadele operasyonları

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu genelinde yürüttüğü operasyonlarla dikkat çekici başarılar elde etti. Çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Yakalanan bu şahıslardan 13'ü, 3 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya kalarak Bolu Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Silah kaçakçılığına karşı büyük darbe

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlar, silah kaçakçılığına karşı büyük bir başarı sağladı. Bu operasyonlar sonucunda 23 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve 28 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu olaylar kapsamında toplam 64 şahıs üzerinde adli ve idari işlemler uygulandı.

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Kumar oynayanlara yönelik operasyonlar ve idari yaptırımlar

Bolu Emniyetinin umuma açık yerlerde yürüttüğü denetimlerde, 5 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Bu kapsamda kumarda kullanılan 15.550 TL'ye el konuldu ve 5 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen 23 kişiye ise toplam 93.265 TL tutarında idari ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden kamuoyuna mesaj

Bolu Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiğini vurguluyor. Vatandaşlardan gelen her türlü öneri, şikayet ve ihbarın hızlı bir şekilde değerlendirildiği belirtiliyor. Gerçekleştirilen bu operasyonlar, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün suçla mücadele konusundaki kararlı tutumunu gözler önüne seriyor.

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